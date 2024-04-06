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«Байер» станет чемпионом Германии в случае победы в матче с «Вердером» 14 апреля

«Байер» станет чемпионом Германии в случае победы в матче с «Вердером» 14 апреля
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Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд из Герольцхофена. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
06 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Вирц – 45+8'    
Удаления: Госенс – 45+3' / нет

В параллельном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» сенсационно уступила «Хайденхайму», ведя с разницей в два мяча. Это означает, что «Байер» может досрочно стать чемпионом Германии уже в случае победы в матче 29-го тура с «Вердером», который пройдёт 14 апреля.

Германия - Бундеслига . 29-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Вердер
Бремен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.

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