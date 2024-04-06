«Байер» станет чемпионом Германии в случае победы в матче с «Вердером» 14 апреля

Сегодня, 6 апреля, состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинский «Унион» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра встречи выступил Беньямин Бранд из Герольцхофена. Гости одержали победу со счётом 1:0.

В параллельном матче 28-го тура Бундеслиги «Бавария» сенсационно уступила «Хайденхайму», ведя с разницей в два мяча. Это означает, что «Байер» может досрочно стать чемпионом Германии уже в случае победы в матче 29-го тура с «Вердером», который пройдёт 14 апреля.

После 28 туров чемпионата Германии «Байер» набрал 76 очков и занимает первое место. «Бавария» после аналогичного количества игр Бундеслиги заработала 60 очков и располагается на второй строчке.