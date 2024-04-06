Круговой: хочу отработать контракт по максимуму, приносить пользу «Зениту-2»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался об игре за вторую команду сине-бело-голубых, а также ответил на вопрос о внутреннем давлении из-за перехода в ЦСКА по окончании сезона.

«В «Зените»-2 для меня особо ничего не изменилось в плане тренировочного процесса. Я рад, что они дают мне возможность играть. Я буду только помогать. У меня два месяца контракта, и я хочу отработать его по максимуму, приносить команде пользу.

Общение с болельщиками после матча? Были слова поддержки. Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся. Думаю, они понимают всю ситуацию. Ощущаю ли какое-то внутреннее давление на фоне перехода в ЦСКА? Нет», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

Напомним, 25-летний Круговой согласовал предварительный контракт с московским ЦСКА, за что и был сослан руководством «Зенита» во вторую команду. В свою новую команду спортсмен перейдёт летом 2024 года, когда истечёт срок его соглашения с действующим клубом. Круговой является воспитанником «Зенита».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл за главную команду «Зенита» 12 матчей, в которых смог записать на свой счёт лишь одну голевую передачу. Также в активе Данила шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями в этом турнире футболист не отметился.