Форвард «Зенита-2»: Круговой отрабатывает на 100% и помогает партнёрам

Нападающий системы «Зенита» Алексей Барановский поделился эмоциями от совместных тренировок с защитником Данилом Круговым, который оставшуюся часть сезона доигрывает в составе «Зенита-2».

«Круг – достаточно простой пацан, без заскоков. Он как в основе, когда я там тренировался, доказывал на каждой тренировке, так и за «Зенит»-2 на все 100% отрабатывает и помогает партнёрам», — приводит слова Барановского Metaratings.

25-летний Круговой согласовал предварительный контакт с московским ЦСКА, за что и был сослан руководством «Зенита» во вторую команду. В новую команду спортсмен перейдёт летом 2024 года, когда истечёт его соглашение с действующим клубом. Круговой является воспитанником «Зенита».