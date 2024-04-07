«Ещё ничего не решено». Оливье Жиру — о возможном уходе из «Милана»

Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру отреагировал на слухи о возможном уходе из итальянского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Я не хочу говорить о своём будущем. Я видел, что появилось в прессе. Ещё ничего не решено. Сегодня я фанат «ми лана», моё сердце принадлежит «россонери». Я очень горжусь тем, что играю за эту команду. Я хочу закончить сезон наилучшим образом, а дальше посмотрим», — приводит слова жиру Milan News со ссылкой на DAZN.

Напомним, ранее появилась информация, что Оливье согласился подписать контракт с «Лос-Анджелесом» до 2025 года. В нынешнем сезоне опытный французский нападающий забил 15 мячей и отдал девять результативных передач в 38 матчах за «Милан» во всех турнирах. За «россонери» французский футболист выступает с лета 2021 года. Контракт 37-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. Ориентировочная стоимость Жиру, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.