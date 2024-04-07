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Брат Килиана Мбаппе Этан не перейдёт в «Реал»

Брат Килиана Мбаппе Этан не перейдёт в «Реал»
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Родной брат Килиана Мбаппе полузащитник «ПСЖ» Этан Мбаппе не перейдёт в «Реал», об этом сообщает журналист RMC Sport Фабрис Ховкинс.

Как ранее сообщалось, «ПСЖ» заморозил переговоры с 17-летним французским футболистом о подписании нового контракта после того, как было объявлено, что Килиан покинет клуб по завершению текущего сезона. С высокой вероятностью переход игрока в «Реал» не состоится, сообщает Ховкинс.

Срок действия текущего соглашения Этана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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