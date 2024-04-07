Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Брёйне вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Сити»

Де Брёйне вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» завершился волевой победой гостей со счётом 4:2. Самым результативным игроком в составе «горожан» стал 32-летний бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, на счету которого два забитых мяча и голевая передача.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
2 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Матета – 3'     1:1 Де Брёйне – 13'     1:2 Льюис – 47'     1:3 Холанд – 66'     1:4 Де Брёйне – 70'     2:4 Эдуар – 86'    

Голы в ворота «Кристал Пэлас» стали для Де Брёйне 99-м и 100-м в составе «Манчестер Сити» и позволили ему выйти на чистое третье место в списке бомбардиров клуба за всю историю по данным статистического портала Transfermarkt, опередив Шона Гоутера, в активе которого 99 голов за «горожан».

Лучшим бомбардиром «Сити» за всю историю является аргентинец Серхио Агуэро, на счету которого 260 голов за клуб. Вторую строчку этого рейтинга удерживает за собой Рахим Стерлинг, забивший в составе «Манчестер Сити» 131 гол.

Мы хотим узнать ваше мнение об эксклюзивном контенте

Материалы по теме
Кевин Де Брёйне забил свой 100-й гол за «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android