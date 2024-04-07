Де Брёйне вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории «Манчестер Сити»

Матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» завершился волевой победой гостей со счётом 4:2. Самым результативным игроком в составе «горожан» стал 32-летний бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне, на счету которого два забитых мяча и голевая передача.

Голы в ворота «Кристал Пэлас» стали для Де Брёйне 99-м и 100-м в составе «Манчестер Сити» и позволили ему выйти на чистое третье место в списке бомбардиров клуба за всю историю по данным статистического портала Transfermarkt, опередив Шона Гоутера, в активе которого 99 голов за «горожан».

Лучшим бомбардиром «Сити» за всю историю является аргентинец Серхио Агуэро, на счету которого 260 голов за клуб. Вторую строчку этого рейтинга удерживает за собой Рахим Стерлинг, забивший в составе «Манчестер Сити» 131 гол.

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