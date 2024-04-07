Титов: даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале

Шестикратный чемпион России, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов ответил на вопрос, какая версия красно-белых — мартовская или апрельская, понравилась ему больше в матчах с «Зенитом».

«Тот, который сыграл 0:0 в чемпионате. Это было ярко. Была сумасшедшая самоотдача. «Спартак» же практически ничего не дал сделать «Зениту» в Петербурге. Вот тот матч меня вдохновил даже больше, чем первый тайм кубковой игры. Мне казалось, что команда готова играть с любым соперником на равных, а где-то даже и лучше. Поэтому тем интереснее будет посмотреть ответный матч, как в нём сыграет «Спартак». Но здесь уже надо, конечно, забивать. При ничьей-то «Спартак» вылетает в «регионы». Хотя даже в этом случае останется шанс сыграть с «Зенитом» в финале», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 2 марта «Спартак» сыграл с «Зенитом» вничью со счётом 0:0 в матче 19-го тура РПЛ. 3 апреля красно-белые уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.