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Титов: даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале

Титов: даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале
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Шестикратный чемпион России, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов ответил на вопрос, какая версия красно-белых — мартовская или апрельская, понравилась ему больше в матчах с «Зенитом».

«Тот, который сыграл 0:0 в чемпионате. Это было ярко. Была сумасшедшая самоотдача. «Спартак» же практически ничего не дал сделать «Зениту» в Петербурге. Вот тот матч меня вдохновил даже больше, чем первый тайм кубковой игры. Мне казалось, что команда готова играть с любым соперником на равных, а где-то даже и лучше. Поэтому тем интереснее будет посмотреть ответный матч, как в нём сыграет «Спартак». Но здесь уже надо, конечно, забивать. При ничьей-то «Спартак» вылетает в «регионы». Хотя даже в этом случае останется шанс сыграть с «Зенитом» в финале», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, 2 марта «Спартак» сыграл с «Зенитом» вничью со счётом 0:0 в матче 19-го тура РПЛ. 3 апреля красно-белые уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Угальде – 12'     1:1 Педро – 55'     1:2 Педро – 65'    
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