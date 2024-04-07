«Это совершенно не пенальти». Радимов — о решающем голе в матче «Урал» — «Крылья Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением о решении арбитра Павла Кукуяна поставить пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 6 апреля, самарцы одержали победу со счётом 2:1. Решающий мяч забил босниец Амар Рахманович, который реализовал пенальти на 79-й минуте матча.

«Видно, что Горшков заранее поджимает ноги. Он видел, что к мячу не успевает, падает заранее и отпускает мяч. По духу игры, как мне кажется, это совершенно не пенальти. Первое решение Кукуяна было абсолютно правильным. Судья находился в 10 метрах и видел всю картину. Здесь VAR оказал арбитру медвежью услугу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».