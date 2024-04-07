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«Это совершенно не пенальти». Радимов — о решающем голе в матче «Урал» — «Крылья Советов»

«Это совершенно не пенальти». Радимов — о решающем голе в матче «Урал» — «Крылья Советов»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Владислав Радимов поделился мнением о решении арбитра Павла Кукуяна поставить пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 6 апреля, самарцы одержали победу со счётом 2:1. Решающий мяч забил босниец Амар Рахманович, который реализовал пенальти на 79-й минуте матча.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 60' / нет

«Видно, что Горшков заранее поджимает ноги. Он видел, что к мячу не успевает, падает заранее и отпускает мяч. По духу игры, как мне кажется, это совершенно не пенальти. Первое решение Кукуяна было абсолютно правильным. Судья находился в 10 метрах и видел всю картину. Здесь VAR оказал арбитру медвежью услугу», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

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