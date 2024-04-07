Егор Титов объяснил, почему «Спартаку» стоит поменять тренера до конца сезона

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился мнением о том, почему красно-белым стоит поменять главного тренера до конца сезона.

«Если есть замена и произвести её срочно, это будет правильный шаг. У человека будет больше времени. У нас же межсезонье очень маленькое летом: через месяц неделю следующий чемпионат стартует. У другого тренера просто не будет возможности разобраться и подготовить команду к следующему сезону.

Если режешь, то, возможно, команда сыграет лучше. Возможно, команда устала от тренерского штаба. От этой всей ситуации, от того, что пишут, говорят — очень много негатива, и он мешает. Приходит новый штаб — и фон сразу меняется. Команда на свежих эмоциях может выиграть, и не один матч. Бывало и такое», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, на текущий момент главным тренером «Спартака» является Гильермо Абаскаль, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

После 21 матча чемпионата России «Спартак» набрал 32 очка и занимает седьмое место.