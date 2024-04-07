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Аргентинский игрок «Ювентуса» Соуле: не буду мыть руку, которую пожал Месси

Аргентинский игрок «Ювентуса» Соуле: не буду мыть руку, которую пожал Месси
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Вингер «Ювентуса» и сборной Аргентины Матиас Соуле рассказал о знакомстве с нападающим аргентинской национальной команды и «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Я приехал позже [в сборную] и проходил по комнатам. Вышел он [Месси] исключительно для того, чтобы поздороваться. После этого я сказал себе, что больше не буду мыть руки (улыбается). Мы мало общались, но сразу видно, что он очень хороший человек», — приводит слова Соуле AS.

Напомним, в нынешнем сезоне Соуле выступает за «Фрозиноне» на правах аренды. Он принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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