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Игрок «Ювентуса» Соуле: был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек

Игрок «Ювентуса» Соуле: был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек
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Вингер «Ювентуса» Матиас Соуле поделился мнением о бывшем нападающем туринского клуба Криштиану Роналду.

«Я был удивлён тем, насколько он оказался приятным человеком. Я не был знаком с ним, но слышал, что о нём говорили. Он гений. Я помню, как однажды мы пошли поесть, он сел рядом со мной, я ничего с ним не обсуждал. Все ушли, а он продолжал рассказывать мне о своих машинах, о «Реале», — приводит слова Соуле AS.

Напомним, Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год. За этот период он принял участие в 134 матчах во всех турнирах, в которых отметился 101 голом и 22 результативными передачами. В 2021 году Роналду покинул туринский клуб и перешёл в «Манчестер Юнайтед», где играл до ноября 2022 года.

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