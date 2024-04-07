Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ростова» Глебов: хотели подарить президенту клуба победу на день рождения

Игрок «Ростова» Глебов: хотели подарить президенту клуба победу на день рождения
Комментарии

Опорный полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, что команда подарила на день рождения президенту клуба Арташесу Арутюнянцу, который был 6 апреля, в день матча 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Голенков – 1'     1:1 Кравцов – 6'     1:2 Гуарирапа – 35'     2:2 Роналдо – 45+5'    

«Хорошую игру, наверное. Но не очень хороший результат.

Подарили ли какую-то вещь? Нет. Хотели победу подарить, но чуть-чуть не получилось», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей в чемпионате России «Ростов» набрал 31 очко и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре жёлто-синие проведут матч с воронежским «Факелом». Эта игра состоится 14 апреля и пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:45 мск.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«У них пуповидная связь». Гурцкая — о Карпине и капитане «Ростова» Глебове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android