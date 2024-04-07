Игрок «Ростова» Глебов: хотели подарить президенту клуба победу на день рождения

Опорный полузащитник «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос, что команда подарила на день рождения президенту клуба Арташесу Арутюнянцу, который был 6 апреля, в день матча 23-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2).

«Хорошую игру, наверное. Но не очень хороший результат.

Подарили ли какую-то вещь? Нет. Хотели победу подарить, но чуть-чуть не получилось», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, после 22 матчей в чемпионате России «Ростов» набрал 31 очко и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре жёлто-синие проведут матч с воронежским «Факелом». Эта игра состоится 14 апреля и пройдёт на стадионе «Центральный стадион профсоюзов». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:45 мск.