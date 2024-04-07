Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Баженов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Спартаком»

Баженов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между столичным «Динамо» и красно-белыми. Встреча состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У меня есть ощущение, что «Спартак» забьёт «Динамо». Мне кажется, будет много моментов у тех и других ворот. Исторически «Спартак» и «Динамо» много забивают в очных встречах. Матчи яркие, открытые. Не знаю, как будет сейчас. Но моё личное мнение, что команды будут играть в свой футбол и не подстраиваться под соперника», — приводит слова Баженова Metaratings.

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков в 21 проведённом матче. «Спартак» располагается на седьмой строчке с 32 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Баженов назвал игроков «Спартака», которые могут стать лидерами в отсутствие Промеса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android