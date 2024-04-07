Баженов назвал игроков «Спартака», которые могут стать лидерами в отсутствие Промеса

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов ответил на вопрос об игроках атаки красно-белых, которые могут взять на себя роль лидеров в отсутствие нидерландского нападающего Квинси Промеса.

«Если брать «в проекте», как я это вижу, то Саша Соболев. Он и так брал на себя роль лидера. Манфред Угальде сейчас тоже хорошо выглядит физически. У него в каждой игре есть моменты. Он забил «Зениту» на Кубок, так что, я надеюсь, его прорвёт. Надо брать на себя инициативу. Есть ещё ребята – всё в их руках. Понятно, что Квинси сложно заменить, но реальность такова, что сложно это делать», — приводит слова Баженова Metaratings.

Напомним, 29 февраля 2024 года Квинси Промеса задержала полиция ОАЭ в аэропорту Дубая. Перед этим нидерландца не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на игру с петербургским «Зенитом». Причиной задержания стало ДТП, в которое Промес попал, после чего скрылся с места инцидента.