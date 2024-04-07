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«Мы отдадим все силы ради результата». Мбаппе — о матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной»

«Мы отдадим все силы ради результата». Мбаппе — о матче 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной»
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о сезоне французского гранда в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 10 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый год этот период является поворотным моментом в сезоне. В конце апреля у нас будет сформировано представление о том, каким получается этот сезон. Я убеждён, что мы отдадим все силы ради результата. Всё в руках Бога!» — приводит слова Мбаппе Telefoot в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, матч «ПСЖ» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и девятью результативными передачами.

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