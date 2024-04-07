ЦСКА — «Факел»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

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Сегодня, 7 апреля, состоится матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Давила, Мусаев.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Черов, Мастерной, Сенхаджи, Магаль, Квеквескири, Альшин, Багамаев, Марков, Аппаев.

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ФК «Факел»

ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 проведённом матче. «Факел» располагается на 11-м месте с 26 очками после аналогичного количества встреч.