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«КПР» уволил из клуба чёрного кота-маскота за флирт с болельщицами — The Sun

«КПР» уволил из клуба чёрного кота-маскота за флирт с болельщицами — The Sun
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Руководство выступающего в английском Чемпионшипе «Куинз Парк Рейнджерс» уволило мужчину, работавшего в костюме чёрного кота Джуда, за флирт с болельщицами. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает источник, маскот «КПР» постоянно танцевал с болельщицами и просил у них номер телефона.

Подчёркивается, что болельщики английского клуба негативно восприняли новость об увольнении талисмана их команды. Якобы, фанатам нравились танцевальные движения чёрного кота Джуда и его умение поддержать беседу.

Напомним, после 41 тура Чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс» набрал 46 очков и на текущий момент занимает 17-е место. В следующем туре «КПР» сыграет с «Плимут Аргайл». Матч состоится 9 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

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