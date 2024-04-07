«Мне всё равно на это». Тен Хаг — о критике стиля игры «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о том, почему люди критикуют и сомневаются в стиле игры «красных дьяволов» под его руководством.

«Я не знаю, и мне всё равно. Мы знаем, в чём заключается наша идентичность. Мы хотим доминировать, владея и не владея мячом, а также [качественно] играть сзади», — приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, 54-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

После 30 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги манкунианцы набрали 48 очков и на текущий момент занимают шестое место, отставая от четвёртой строчки на 12 очков.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что тен Хаг может быть уволен по окончании нынешнего сезона. В качестве кандидатов на его замену называют тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, наставника сборной Германии Юлиана Нагельсмана, а также тренера «Болоньи» Тьяго Мотту.