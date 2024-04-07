Первая лига: «Сокол» прервал победную серию «Родины», «Нефтехимик» обыграл «СКА-Хабаровск»

Сегодня, 7 апреля, прошли матчи 26-го тура Мелбет Первой лиги. Саратовский «Сокол» сыграл вничью с московской «Родиной» (1:1), а нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее команды «СКА-Хабаровск» (1:0).

«Сокол» прервал победную серию «Родины». Москвичи выигрывали на протяжении пяти туров кряду. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Первый мяч был забит на 54-й минуте, когда защитник гостей Александр Клещенко вывел свою команду вперёд. На 74-й минуте нападающий саратовцев Артём Максименко сравнял счёт.

«Нефтехимик» одержал победу над командой Романа Шаронова благодаря голу 24-летнего полузащитника Данилы Емельянова. Нижнекамцы не проигрывают уже восемь туров кряду. Они располагаются в середине турнирной таблицы.