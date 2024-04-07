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Первая лига: «Сокол» прервал победную серию «Родины», «Нефтехимик» обыграл «СКА-Хабаровск»

Первая лига: «Сокол» прервал победную серию «Родины», «Нефтехимик» обыграл «СКА-Хабаровск»
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Сегодня, 7 апреля, прошли матчи 26-го тура Мелбет Первой лиги. Саратовский «Сокол» сыграл вничью с московской «Родиной» (1:1), а нижнекамский «Нефтехимик» оказался сильнее команды «СКА-Хабаровск» (1:0).

«Сокол» прервал победную серию «Родины». Москвичи выигрывали на протяжении пяти туров кряду. Встреча прошла на стадионе «Локомотив» в Саратове. Первый мяч был забит на 54-й минуте, когда защитник гостей Александр Клещенко вывел свою команду вперёд. На 74-й минуте нападающий саратовцев Артём Максименко сравнял счёт.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Родина
Москва
0:1 Клещенко – 54'     1:1 Максименко – 74'    

«Нефтехимик» одержал победу над командой Романа Шаронова благодаря голу 24-летнего полузащитника Данилы Емельянова. Нижнекамцы не проигрывают уже восемь туров кряду. Они располагаются в середине турнирной таблицы.

Россия - Мелбет Первая лига . 26-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Емельянов – 12'    
Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
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