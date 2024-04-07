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Игрок «Факела» Черов: приятно забивать Акинфееву, но лучше бы мы выиграли

Игрок «Факела» Черов: приятно забивать Акинфееву, но лучше бы мы выиграли
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Защитник «Факела» Василий Черов поделился мнением о минувшем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором воронежский клуб проиграл со счётом 1:4.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

— Забитый гол подсластил?
— Лучше бы я не забил, но мы выиграли.

— Но гол Акинфееву — памятная строка в резюме. Это правда, что ему особенно приятно забивать?
— Это лучший вратарь в российской истории. Приятно, но лучше бы мы выиграли.

— Видели, что Ташуев часто кричал в вашу сторону. Чем вы так разозлили тренера?
— У него в целом манера управления игрой такая. Он подсказывает, хочет большего. В раздевалке нас не похвалили, но двигаемся дальше. На вторую половину встречи мы выходили заряженными, неплохо начали, но пропустили необязательный гол, — передаёт слова Черова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Факел» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 14 апреля.

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