Игрок «Факела» Черов: приятно забивать Акинфееву, но лучше бы мы выиграли

Защитник «Факела» Василий Черов поделился мнением о минувшем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором воронежский клуб проиграл со счётом 1:4.

— Забитый гол подсластил?

— Лучше бы я не забил, но мы выиграли.

— Но гол Акинфееву — памятная строка в резюме. Это правда, что ему особенно приятно забивать?

— Это лучший вратарь в российской истории. Приятно, но лучше бы мы выиграли.

— Видели, что Ташуев часто кричал в вашу сторону. Чем вы так разозлили тренера?

— У него в целом манера управления игрой такая. Он подсказывает, хочет большего. В раздевалке нас не похвалили, но двигаемся дальше. На вторую половину встречи мы выходили заряженными, неплохо начали, но пропустили необязательный гол, — передаёт слова Черова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке. В следующем туре «Факел» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 14 апреля.