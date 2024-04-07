Игрок «Факела» Марков: настрой на матч с ЦСКА был таким же, как на «Спартак»

Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о настрое команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором воронежский клуб проиграл со счётом 1:4.

— С ЦСКА команды выходят не так умирать, как со «Спартаком»?

— Мы сегодня так же вышли. Нас подкосил 16-дневный перерыв. Мне кажется, сейчас физически мы выглядим чуть хуже, чем тогда. Что касается настроя, то сегодня он был таким же, как на «Спартак». Просто тогда получилось, а сегодня — нет, — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке.