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Игрок «Факела» Марков: настрой на матч с ЦСКА был таким же, как на «Спартак»

Игрок «Факела» Марков: настрой на матч с ЦСКА был таким же, как на «Спартак»
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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о настрое команды на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором воронежский клуб проиграл со счётом 1:4.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Мусаев – 36'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Файзуллаев – 75'     4:0 Чалов – 90'     4:1 Черов – 90+4'    

— С ЦСКА команды выходят не так умирать, как со «Спартаком»?

— Мы сегодня так же вышли. Нас подкосил 16-дневный перерыв. Мне кажется, сейчас физически мы выглядим чуть хуже, чем тогда. Что касается настроя, то сегодня он был таким же, как на «Спартак». Просто тогда получилось, а сегодня — нет, — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Факел» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 11-е место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге ЦСКА заработал 36 очков и располагается на четвёртой строчке.

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