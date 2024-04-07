Защитник ЦСКА Мойзес высказался о нестабильных результатах весной

Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о нестабильных результатах армейцев после возобновления сезона.

— Почему такие разные игры у ЦСКА?

— Нам противостоят разные команды. Мы отдаём себе отчёт, что вторые таймы у нас не такие удачные — не получается хорошо контролировать игру. Мы все должны прибавить в коллективном плане. Мы должны этот элемент исправить. Сегодня нам удалось контролировать игру от начала и до конца.

— Перед игрой вы спрашивали что-то про поле у начальника команды. С ним было что-то не так?

— Не только я, но и все игроки попросили, чтобы уже на разминке поле было более мокрое. Поле было чуть суховатое. Конечно, его полили. Но, наверное, солнце его подсушило достаточно быстро. Здесь нет чей-то вины. Но мы предпочитаем, чтобы поле было мокрым и мяч ходил быстрее, потому что мы знали, что «Факел» поставит свою защиту близко к вратарю. На мокром покрытии контроль мяча становится гораздо лучше.

— Почему мы вас так часто видели слева?

— Мы все знаем, что я латераль по натуре. У меня есть характеристика — подключаться в атаку. Длительное время я играю третьим центральным защитником, и тренер даёт мне свободу, чтобы я подключался в атаку. Я читаю игру, если вижу перед собой пространство. Я подключаюсь вперёд как отрицательный сюрприз для наших соперников. И помогаю своим подключением партнёрам, удивляя соперников, — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.