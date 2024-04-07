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«Аякс» потерпел самое крупное поражение в истории клуба в матче Эредивизии с «Фейеноордом»

«Аякс» потерпел самое крупное поражение в истории клуба в матче Эредивизии с «Фейеноордом»
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Завершился матч 29-го тура нидерландской Эредивизии, в котором встречались «Фейеноорд» и «Аякс». Игра проходила на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» (Роттердам, Нидерланды). В статусе главного арбитра встречи выступил Данни Маккели. Хозяева одержали победу в матче со счётом 6:0.

Нидерланды - Эредивизия . Эредивизия. 29-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 15:30 МСК
Фейеноорд
Роттердам
Окончен
6 : 0
Аякс
Амстердам
1:0 Пайшао – 34'     2:0 Минте – 35'     3:0 Ганцко – 45+2'     4:0 Минте – 56'     5:0 Тимбер – 62'     6:0 Пайшао – 66'    

На 34-й минуте забил игрок хозяев Игор Пайшао с передачи нападающего Янкуба Минте. Через минуту забил уже сам Минте. Ему ассистировал защитник Барт Ниувкоп. На 45+2-й минуте забил защитник «Фейеноорда» Давид Ганцко. Голевую передачу в этой атаке на свой счёт записал нападающий Сантьяго Хименес. На 56-й минуте Минте оформил дубль, забив четвёртый мяч в ворота «Аякса». На 62-й минуте забил полузащитник «Фейеноорда» Квинтен Тимбер. На 66-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао.

Таким образом, «Аякс» потерпел крупнейшее поражение за 124-летнюю историю клуба. Кроме того, амстердамцы набрали 0,1 xG за матч и проиграли по ударам по воротам со счётом 1:30.

«Фейеноорд» занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии сезона-2023/2024. Команда набрала 69 очков за 29 матчей. «Аякс» находится на шестом месте, заработав 45 очков.

Турнирная таблица Эредивизии
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