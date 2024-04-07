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Семак выразил надежду, что Сантос будет готов к следующему матчу «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника команды Дугласа Сантоса. Бразильский футболист пропустил матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0).

«У Сантоса есть определённые проблемы по состоянию здоровья небольшие. Надеюсь, к следующему матчу будет готов. Сегодня он не мог принять участие», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, после 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». В 24-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые на выезде сыграют с южанами. Встреча состоится 13 апреля.

Ранее Сергей Семак прокомментировал победу над калининградской командой.