Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой рассказал о самочувствии после травмы

Андрей Мостовой рассказал о самочувствии после травмы
Комментарии

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал своё самочувствие после повреждения, полученного в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Как себя чувствуете после повреждения?

— Самое главное, что сегодня чувствовал себя нормально. Есть небольшой дискомфорт. Защемил спину. Просто шёл и потом понял, что просто не могу согнуться. Попытался ещё минуту побегать, но понял, что бессмысленно и могу подвести команду. Поэтому заменился и восстанавливался два-три дня. Были иголки в спину. Было больно. Поэтому терпел, как мог, чтобы успеть к игре. Самое главное, что восстановился. Надеюсь, что проблем больше не будет, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» по итогам марта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android