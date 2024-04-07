Андрей Мостовой рассказал о самочувствии после травмы

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал своё самочувствие после повреждения, полученного в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (2:1).

— Как себя чувствуете после повреждения?

— Самое главное, что сегодня чувствовал себя нормально. Есть небольшой дискомфорт. Защемил спину. Просто шёл и потом понял, что просто не могу согнуться. Попытался ещё минуту побегать, но понял, что бессмысленно и могу подвести команду. Поэтому заменился и восстанавливался два-три дня. Были иголки в спину. Было больно. Поэтому терпел, как мог, чтобы успеть к игре. Самое главное, что восстановился. Надеюсь, что проблем больше не будет, — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.