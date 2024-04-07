Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» по итогам марта

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отметим, что в марте 26‑летний футболист провёл четыре матча в РПЛ и Кубке России. Он забил мяч и отдал голевую передачу. Примечательно, что Мостовой третий раз в карьере получил подобную награду.

Напомним, сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0. После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар».