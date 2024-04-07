Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» по итогам марта

Андрей Мостовой признан лучшим игроком «Зенита» по итогам марта
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой признан лучшим игроком команды в марте по версии болельщиков. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отметим, что в марте 26‑летний футболист провёл четыре матча в РПЛ и Кубке России. Он забил мяч и отдал голевую передачу. Примечательно, что Мостовой третий раз в карьере получил подобную награду.

Напомним, сегодня, 7 апреля, прошёл матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проводилась на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч начался в 16:30 мск. Игра закончилась победой хозяев со счётом 1:0. После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар».

Материалы по теме
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android