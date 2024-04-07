Бистрович рассказал, чего не хватило «Балтике» в игре с «Зенитом»

Полузащитник калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» (0:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Педро, который забил единственный гол в минувшей встрече.

«Очень сложный матч. У «Зенита» было несколько моментов — чуть больше, чем у нас. Их единственный гол всё решил. Жалко. Нам немного не хватало уверенности и концентрации.

Педро — очень хороший игрок. Южноамериканцы умеют очень хорошо действовать с мячом, и они очень быстрые», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова

После 22 матчей чемпионата России «Зенит» набрал 44 очка и вернулся на первое место в таблице, обойдя на одно очко «Краснодар». В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Балтика» заработала 17 очков и расположилась на 15-й строчке.