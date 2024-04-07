«Боруссия» М на выезде обыграла «Вольфсбург» в матче 28-го тура Бундеслиги

Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Хозяева открыли счёт на седьмой минуте после точного удара Ридле Баку. Гости ответили тремя голами во втором отрезке матча. Отличились Ко Итакура (52-я минута), Натан Нгомо (59-я) и Рокко Райц (88-я).
«Боруссия» М после этой победы поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, заработав 31 очко. «Вольфбург» с 28 баллами — на 14-м месте.
В другом матче тура «Хоффенхайм» на своём поле обыграл «Аугсбург» со счётом 3:1.
К 20-й минуте матча хозяева благодаря точным ударам форвард Ваута Вегхорста и хорватского полузащитника Андрея Крамарича к 20-й минуте вели 2:0. Во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек гостей Эрмедин Демирович сократил разрыв в счёте. Точку в матче на 90-й минуте поставил игрок хозяев Ильхас Бебу.
- 7 апреля 2024
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