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Вольфсбург — Боруссия М 1:3, результат матча 28-го тура Бундеслиги 7 апреля 2024 года

«Боруссия» М на выезде обыграла «Вольфсбург» в матче 28-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Баку – 7'     1:1 Итакура – 52'     1:2 Nathan Ngoumou Minpole – 58'     1:3 Райц – 88'    

Хозяева открыли счёт на седьмой минуте после точного удара Ридле Баку. Гости ответили тремя голами во втором отрезке матча. Отличились Ко Итакура (52-я минута), Натан Нгомо (59-я) и Рокко Райц (88-я).

«Боруссия» М после этой победы поднялась на 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии, заработав 31 очко. «Вольфбург» с 28 баллами — на 14-м месте.

В другом матче тура «Хоффенхайм» на своём поле обыграл «Аугсбург» со счётом 3:1.

Германия - Бундеслига . 28-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
3 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Вегорст – 17'     2:0 Крамарич – 20'     2:1 Демирович – 61'     3:1 Бебу – 90'    

К 20-й минуте матча хозяева благодаря точным ударам форвард Ваута Вегхорста и хорватского полузащитника Андрея Крамарича к 20-й минуте вели 2:0. Во втором тайме, на 61-й минуте, хавбек гостей Эрмедин Демирович сократил разрыв в счёте. Точку в матче на 90-й минуте поставил игрок хозяев Ильхас Бебу.

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