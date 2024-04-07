Игрок «Зенита» Педро поделился эмоциями от трёх голов в двух последних матчах

Нападающий петербургского «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос прокомментировал свою результативность в двух последних матчах в составе сине-бело-голубых. Педро оформил дубль в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (2:1) и отметился голом в игре 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Что касается голов, испытываю большую радость и счастье. Сегодня смог помочь команде. Надеюсь, впереди будет ещё много поводов для радости. Буду стараться изо всех сил, чтобы забивать и отдавать передачи.

Была сложная игра, и мяч не шёл в ворота. Вратарь вытащил много моментов, спасал на ленточке и играл очень ярко. Мы упустили множество моментов, которые не должны упускать. Думаю, из-за этого в концовке было довольно нервно. Главное, что мы победили. Будем усиленно работать — впереди очень важные матчи», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести шесть матчей во всех турнирах. Он отметился тремя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.