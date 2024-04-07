Игрок «Зенита» Педро: не знал про тренд с песней про Педро — это забавно

Нападающий петербургского «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос рассказал, как реагирует на песню с его именем.

— Не надоела песня про Педро?

— Это забавно. Я не знал про этот тренд. Российские футболисты мне показали его. Я отнёсся к этому с юмором», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После дебютного гола 18‑летнего бразильца за санкт-петербургский клуб «Зенит» опубликовал видео с танцующим енотом и песней, где много раз повторяется имя Педро.

Напомним, 18-летний Педро присоединился к петербургскому «Зениту» этой зимой. В составе сине-бело-голубых бразильский нападающий успел провести шесть матчей во всех турнирах. Он отметился тремя забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение Педро с клубом Российской Премьер-Лиги рассчитано до 31 декабря 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7 млн.