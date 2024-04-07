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«Кальяри» вырвал победу у «Аталанты» в матче Серии А, Миранчук остался в запасе

«Кальяри» вырвал победу у «Аталанты» в матче Серии А, Миранчук остался в запасе
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Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Кальяри» и «Аталанта». Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Антонио Рапуано. Матч начался в 19:00 мск. Игра закончилась победой хозяев — 2:1.

Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Кальяри
Кальяри
Окончен
2 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Скамакка – 13'     1:1 Ауджелло – 42'     2:1 Виола – 88'    

В составе гостей на 13-й минуте забил Джанлука Скамакка. На 42-й минуте хозяева восстановили равновесие на табло усилиями Томмазо Ауджелло, а на 89-й минуте Николас Виола принёс «Кальяри» победу.

Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук в этом матче остался на скамейке запасных.

После сегодняшнего матча у «Аталанты» осталось 55 очков. Она занимает шестое место в турнирной таблице. «Кальяри» идёт 13-м — у него 30 очков.

В параллельном матче 31-го тура итальянской Серии А «Верона» уступила «Дженоа» со счётом 1:2.

Италия - Серия А . 31-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 2
Дженоа
Генуя
1:0 Бонаццоли – 8'     1:1 Экубан – 45'     1:2 Гудмундссон – 58'    
Таблица Серии А
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