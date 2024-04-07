«Челси» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» (Шеффилд, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 2:2.
На 16-й минуте счёт в матче открыл защитник «Челси» Тьяго Силва. Ему ассистировал полузащитник Конор Галлахер. На 32-й минуте игрок хозяев Джейден Богл сравнял счёт в матче с передачи Густаво Хамера. На 66-й минуте Нони Мадуэке вновь вывел «Челси» вперёд. На 90+3-й минуте матча забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни.
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 16 очков.
- 7 апреля 2024
-
22:13
-
22:12
-
22:10
-
22:06
-
22:03
-
22:02
-
22:01
-
21:56
-
21:52
-
21:52
-
21:49
-
21:42
-
21:36
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:55
-
20:41
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:26
-
20:24
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
20:05
-
20:05
-
20:03
-
20:00