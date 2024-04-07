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«Челси» и «Шеффилд Юнайтед» сыграли вничью в матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Брэммел Лэйн» (Шеффилд, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Матч закончился со счётом 2:2.

На 16-й минуте счёт в матче открыл защитник «Челси» Тьяго Силва. Ему ассистировал полузащитник Конор Галлахер. На 32-й минуте игрок хозяев Джейден Богл сравнял счёт в матче с передачи Густаво Хамера. На 66-й минуте Нони Мадуэке вновь вывел «Челси» вперёд. На 90+3-й минуте матча забил нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 16 очков.