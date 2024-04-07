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Силкин: «Динамо» не заслуживало поражения, но ошибки Лещука принесли победу «Спартаку»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые встречались со «Спартаком». «Динамо» потерпело поражение со счётом 1:2.

«Динамо» в матче со «Спартаком» не заслуживало поражения, но две одинаковые ошибки Лещука принесли победу красно-белым. Футбол — непредсказуемая вещь, поэтому что получилось, то получилось», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе «Динамо» отличился полузащитник Луис Чавес. Он реализовал пенальти на пятой минуте. За «Спартак» дубль оформил нападающий Александр Соболев.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 22 матча. «Спартак» располагается на шестой строчке, заработав 35 очков. На первом месте находится «Зенит» (44).