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«Тоттенхэм» победил «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ

«Тоттенхэм» победил «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ
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Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч закончился победой хозяева со счётом 3:1.

Англия - Премьер-лига . 32-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
3 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Мурилло – 15'     1:1 Вуд – 27'     2:1 ван де Вен – 52'     3:1 Порро – 58'    

На 15-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Ноттингем Форест» Мурилло. На 27-й минуте нападающий гостей Крис Вуд сравнял счёт в матче. На 53-й минуте «Тоттенхэм» забил второй мяч усилиями Микки ван де Вена. На 58-й минуте защитник хозяев Педро Порро установил окончательный счёт в матче.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 31 матч. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, заработав 25 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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