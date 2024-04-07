«Тоттенхэм» победил «Ноттингем Форест» в матче 32-го тура АПЛ

Завершился матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер. Матч закончился победой хозяева со счётом 3:1.

На 15-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Ноттингем Форест» Мурилло. На 27-й минуте нападающий гостей Крис Вуд сравнял счёт в матче. На 53-й минуте «Тоттенхэм» забил второй мяч усилиями Микки ван де Вена. На 58-й минуте защитник хозяев Педро Порро установил окончательный счёт в матче.

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 60 очков за 31 матч. «Ноттингем Форест» находится на 17-м месте, заработав 25 очков.