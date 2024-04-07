В «Динамо» отреагировали на критику Игоря Лещука после матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о критике голкипера Игоря Лещука. Сегодня, 7 апреля, «Динамо» на своём поле уступило «Спартаку» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

— Многие критикуют Игоря Лещука. Правильно ли сваливать всю вину на одного игрока или в этом виновата команда?

— Мы в победах и поражениях являемся одним клубом и одной командой. Этот результат является результатом всей команды. Какие-то моменты «Динамо» не реализовало, и это был не Игорь Лещук. Поэтому это наш общий результат. К сожалению, сегодня он негативный, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе «Динамо» отличился полузащитник Луис Чавес. Он реализовал пенальти на пятой минуте. За «Спартак» дубль оформил нападающий Александр Соболев.