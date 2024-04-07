Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на критику Игоря Лещука после матча со «Спартаком»

В «Динамо» отреагировали на критику Игоря Лещука после матча со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о критике голкипера Игоря Лещука. Сегодня, 7 апреля, «Динамо» на своём поле уступило «Спартаку» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

— Многие критикуют Игоря Лещука. Правильно ли сваливать всю вину на одного игрока или в этом виновата команда?

— Мы в победах и поражениях являемся одним клубом и одной командой. Этот результат является результатом всей команды. Какие-то моменты «Динамо» не реализовало, и это был не Игорь Лещук. Поэтому это наш общий результат. К сожалению, сегодня он негативный, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

В составе «Динамо» отличился полузащитник Луис Чавес. Он реализовал пенальти на пятой минуте. За «Спартак» дубль оформил нападающий Александр Соболев.

Материалы по теме
«Спартак» был никаким в игре с «Динамо». Но Лещук подарил два одинаковых гола
«Спартак» был никаким в игре с «Динамо». Но Лещук подарил два одинаковых гола
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android