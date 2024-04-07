Чавес: поддержали Лещука после матча со «Спартаком», нельзя обвинять кого-то одного

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес прокомментировал игру голкипера бело-голубых Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Оба мяча красно-белые забили после того, как Лещук неудачно действовал в попытках зафиксировать мяч после ударов соперников.

«Нельзя обвинять кого-то одного. Когда команда проигрывает, то это всегда общекомандная ошибка и виноваты все. Мы все поддержали Лещука. Все должны работать и отрабатывать до конца», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.