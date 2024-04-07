Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чавес: поддержали Лещука после матча со «Спартаком», нельзя обвинять кого-то одного

Чавес: поддержали Лещука после матча со «Спартаком», нельзя обвинять кого-то одного
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес прокомментировал игру голкипера бело-голубых Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2). Оба мяча красно-белые забили после того, как Лещук неудачно действовал в попытках зафиксировать мяч после ударов соперников.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Нельзя обвинять кого-то одного. Когда команда проигрывает, то это всегда общекомандная ошибка и виноваты все. Мы все поддержали Лещука. Все должны работать и отрабатывать до конца», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

Материалы по теме
Чавес: «Динамо» усложнило себе жизнь в борьбе за чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android