Чавес: «Динамо» усложнило себе жизнь в борьбе за чемпионство

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес прокомментировал поражение от столичного «Спартака» (1:2) в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

— Мы были лучше на протяжении всего матча и доминировали. Но не смогли воспользоваться моментами. К сожалению, были индивидуальные ошибки и в конце пропустили голы.

— «Динамо» ещё в чемпионской гонке?

— Ещё не всё потеряно — возможность есть. Мы усложнили себе жизнь. Но нужно работать над ошибками и не допускать такие моменты, — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.