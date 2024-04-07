«Если ты в 28 лет сыграл 30 матчей в РПЛ, то ты просто слабый вратарь». Радимов — о Лещуке

Бывший футболист московского «Динамо» Владислав Радимов прокомментировал игру вратаря бело-голубых Игоря Лещука в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Если после «Ростова» я молчал, то сейчас сдерживаться не вижу смысла. У твоей команды реальные шансы вмешаться в борьбу за чемпионство, конкуренты теряют очки, сегодня 10 человек умирали на поле ради общей цели, а ты два раза простой мяч поймать не можешь? И давайте будем честны, если ты к 28 годам сыграл в РПЛ всего 30 матчей, надо признать, что ты просто слабый вратарь.

Личка дипломатично и, наверное, даже правильно по-человечески его оправдывает, но мы все всё видели и понимаем что произошло на поле. В такой ситуации нужно молча пахать, убиваться на тренировках ради команды, а не заниматься тем, чем занимался последнее время Лещук. И поменьше хайповать за счёт Радимова», — написал экс-игрок сборной России в своём телеграм-канале.

Сегодня, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между столичными «Динамо» и «Спартаком». Он завершился победой красно-белых со счётом 2:1. Лещук допустил две результативные ошибки.