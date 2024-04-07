Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Зиньковский: в пропущенных мячах «Динамо» есть ошибка Лещука

Полузащитник «Спартака» Зиньковский: в пропущенных мячах «Динамо» есть ошибка Лещука
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре голкипера столичного «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча бело-голубых и красно-белых состоялась 7 апреля. Она завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1. Лещук допустил две результативные ошибки.

— Есть ли в пропущенных мячах ошибка Лещука?

— Мне кажется, что да. Были очень сильные удары. Самое главное, что Миша Игнатов дважды пробил и два раза забили. Мы ругаемся иногда на него, потому что он мало бьёт по воротам. У него есть хорошие позиции, и он не всегда бьёт. В таких моментах хорошо, что он пробил, а Соболь прочувствовал и дважды забил, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Марцел Личка раскрыл, что сказал Лещуку после игры со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android