Полузащитник «Спартака» Зиньковский: в пропущенных мячах «Динамо» есть ошибка Лещука

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался об игре голкипера столичного «Динамо» Игоря Лещука в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча бело-голубых и красно-белых состоялась 7 апреля. Она завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1. Лещук допустил две результативные ошибки.

— Есть ли в пропущенных мячах ошибка Лещука?

— Мне кажется, что да. Были очень сильные удары. Самое главное, что Миша Игнатов дважды пробил и два раза забили. Мы ругаемся иногда на него, потому что он мало бьёт по воротам. У него есть хорошие позиции, и он не всегда бьёт. В таких моментах хорошо, что он пробил, а Соболь прочувствовал и дважды забил, — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.