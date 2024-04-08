Тренер «Челси» Почеттино отреагировал на упущенную победу в концовке матча с «Шеффилдом»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Игра прошла 7 апреля и завершилась со счётом 2:2. Лондонцы упустили победу в компенсированное время.

«Когда вы пропускаете на последних минутах, вы всегда чувствуете себя очень разочарованными и расстроенными, потому что вы могли выиграть игру. Но если проанализировать матч, то ничья справедлива для обеих команд. В Премьер-лиге нужно стараться играть хорошо и контролировать ход игры. Все команды АПЛ хороши», — приводит слова Почеттино пресс-служба команды.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 30 матчей. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 16 очков.