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«Моя скорость не подвела меня». Максименко — об ударе Тюкавина со своей половины поля

«Моя скорость не подвела меня». Максименко — об ударе Тюкавина со своей половины поля
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал удар нападающего «Динамо» Константина Тюкавина из центрального круга в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между этими командами, который завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Тюка (Константин Тюкавин) молодец, в этом моменте увидел, что я высоко, потеряли мяч резко, и решил, не думая, пробить. Моя скорость не подвела меня (улыбается). Вначале думал: успеваю, не успеваю, потом думал: в ворота, не в ворота. В итоге принял решение отбивать, как там бы ни было», — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.

После 22 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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