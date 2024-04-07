«Моя скорость не подвела меня». Максименко — об ударе Тюкавина со своей половины поля

Голкипер «Спартака» Александр Максименко прокомментировал удар нападающего «Динамо» Константина Тюкавина из центрального круга в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги между этими командами, который завершился победой красно-белых со счётом 2:1.

«Тюка (Константин Тюкавин) молодец, в этом моменте увидел, что я высоко, потеряли мяч резко, и решил, не думая, пробить. Моя скорость не подвела меня (улыбается). Вначале думал: успеваю, не успеваю, потом думал: в ворота, не в ворота. В итоге принял решение отбивать, как там бы ни было», — сказал Максименко в интервью клубной пресс-службе.

После 22 матча чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.