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Видеообзор волевой победы московского «Спартака» в дерби с «Динамо»

Вчера, 7 апреля, состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Он закончился победой «Спартака» со счётом 2:1.

Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе победителей дублем отметился Александр Соболев.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором голов в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале «Спартака».

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.