Зиньковский: Лещук мог сыграть лучше, но и Соболев хорошо подобедал

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о двух пропущенных мячах вратаря «Динамо» Игоря Лещука в очной встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги, которая завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

— Личка сказал, что «Динамо» подарило два забитых мяча «Спартаку». Как считаешь ты?

— Может быть и так. Лещук, наверное, мог сыграть лучше. Мячи летели низом. Но и Соболь хорошо подобедал — это главное, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вратарь «Динамо» Лещук в этой игре допустил две результативные ошибки.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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