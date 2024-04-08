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Зиньковский: Лещук мог сыграть лучше, но и Соболев хорошо подобедал

Зиньковский: Лещук мог сыграть лучше, но и Соболев хорошо подобедал
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Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о двух пропущенных мячах вратаря «Динамо» Игоря Лещука в очной встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги, которая завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

— Личка сказал, что «Динамо» подарило два забитых мяча «Спартаку». Как считаешь ты?
— Может быть и так. Лещук, наверное, мог сыграть лучше. Мячи летели низом. Но и Соболь хорошо подобедал — это главное, — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вратарь «Динамо» Лещук в этой игре допустил две результативные ошибки.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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