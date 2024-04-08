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Лаксальт назвал причины поражения «Динамо» от «Спартака» в матче РПЛ

Лаксальт назвал причины поражения «Динамо» от «Спартака» в матче РПЛ
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Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение своей команды в дерби со «Спартаком» в рамках матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
07 апреля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Чавес – 5'     1:1 Соболев – 74'     1:2 Соболев – 87'    

«Я считаю, что мы абсолютно не заслужили того результата, который получился. Мы создавали моменты и должны были завершить игру намного раньше. Но получилось так, что мы допустили две ошибки в обороне, которые должны были подчистить. Теперь нам надо будет поработать над этим.

Считаю, что сегодня мы показали ту игру, которая позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем. Нам нужно сохранять трудоспособность и дальше идти в том направлении, в котором строится наша игра. А сегодня две ошибки перечеркнули все попытки склонить чашу весов в нашу пользу. Ещё раз подчеркну, что поражения мы не заслуживали», – приводит слова Лаксальта Евро-Футбол.Ру.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

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