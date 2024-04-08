Лаксальт назвал причины поражения «Динамо» от «Спартака» в матче РПЛ

Уругвайский защитник «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал поражение своей команды в дерби со «Спартаком» в рамках матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2).

«Я считаю, что мы абсолютно не заслужили того результата, который получился. Мы создавали моменты и должны были завершить игру намного раньше. Но получилось так, что мы допустили две ошибки в обороне, которые должны были подчистить. Теперь нам надо будет поработать над этим.

Считаю, что сегодня мы показали ту игру, которая позволяет рассчитывать на хорошие результаты в дальнейшем. Нам нужно сохранять трудоспособность и дальше идти в том направлении, в котором строится наша игра. А сегодня две ошибки перечеркнули все попытки склонить чашу весов в нашу пользу. Ещё раз подчеркну, что поражения мы не заслуживали», – приводит слова Лаксальта Евро-Футбол.Ру.

После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.

Материалы по теме Эксклюзив Зиньковский: Лещук мог сыграть лучше, но и Соболев хорошо подобедал

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча: