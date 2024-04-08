Эндрик: знал, что однажды окажусь в «Реале», но сейчас я сосредоточен на «Палмейрасе»

Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий мадридскому «Реалу», высказался о скором переезде в Испанию.

«Я буду очень откровенен, когда я был в сборной, меня все спрашивали, когда я собираюсь приехать в «Реал». Я знаю, что уйду, я не наивен, но сейчас я целиком и полностью сосредоточен на том, что имею. Единственное, в чём я уверен в жизни, — это в том, что смерть придёт, а в остальном — нет. Я не знаю, буду ли я жив завтра, поэтому собираюсь думать только о сегодняшнем дне», — приводит слова Эндрика испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

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Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в девяти матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 55 млн.