Transfermarkt увеличил рыночную стоимость 17-летнего Эндрика до € 55 млн

Интернет-портал Transfermarkt провёл очередное обновление стоимостей игроков бразильской Серии А, после которого рыночная стоимость 17-летнего футболиста «Палмейраса» Эндрика увеличилась на € 10 млн и теперь составляет € 55 млн. Отметим, что игрок сборной Бразилии является самым дорогим в своей лиге.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в шести матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей.

В нынешнем марте молодой нападающий установил рекорд сборной Бразилии, забив два гола в первые 49 минут в составе национальной команды. Эндрик отличился в игре с национальной командой Испании (3:3) спустя четыре минуты после выхода на замену. Матч состоялся накануне, 26 марта. В предыдущей игре за сборную Бразилии нападающий забил победный гол в ворота сборной Англии, также появившись на поле со скамейки запасных.

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