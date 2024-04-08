Эндрик — о «Палмейрас»: благодарю бога, что являюсь частью этой команды

Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий мадридскому «Реалу», высказался о бразильском клубе, воспитанником которого он является.

«Я чувствовал себя так, как будто это был мой первый матч, как будто это мой первый финал, первая игра за молодёжную команду (речь о победе в Лиге Паулиста. — Прим. «Чемпионата»). Всё это изменило мою жизнь, жизнь моей семьи. Я так благодарен за то, что являюсь частью «Палмейраса», и я просто должен поблагодарить бога за это… «Палмейрас» доверился мне, когда у меня ничего не было. «Палмейрас» — моя любимая команда, и мне нужно было как-то отплатить. Этот титул предназначен для всех в Палмейрасе, для всех сотрудников и для всех болельщиков», — приводит слова Эндрика испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в девяти матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 55 млн.