17-летний нападающий Эндрик рассказал, чувствует ли он себя кумиром молодёжи

Молодой нападающий «Палмейраса» Эндрик, принадлежащий мадридскому «Реалу», рассказал, чувствует ли он себя кумиром молодого поколения.

«Я знаю, что сам принадлежу к новому поколению, но я уже многое пережил. У меня есть мечта стать кумиром всех детей. Я знаю, что это тяжело, потому что есть люди, которые меня не любят, но я хочу быть для них новым кумиром. Я хочу, чтобы они посмотрели на меня и подумали, что если я смог добиться этого, то и они тоже смогут. Я хочу быть кумиром всех маленьких детей», — приводит слова Эндрика испанское интернет-издание Mundo Deportivo.

Напомним, на данный момент 17-летний футболист является игроком бразильского «Палмейраса», однако этим летом он перейдёт в «Реал». В нынешнем сезоне Эндрик принял участие в девяти матчах за бразильскую команду во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и результативной передачей. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 55 млн.