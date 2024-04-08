«Сегодня у Владимировича очередное 18-летие». В ЦСКА поздравили Акинфеева с днём рождения

Тренерский штаб и футболисты ЦСКА поздравили капитана и основного голкипера команды Игоря Акинфеева с днём рождения, который тот отмечает сегодня, 8 апреля. Легенде красно-синих исполняется 38 лет.

Видео можно также посмотреть в телеграм-канале московского ЦСКА.

«Не для кого не секрет, что сегодня у Владимировича 18-летие очередное. Мы его сердечно поздравляем, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и чтобы цвет этой рамки (показывает на рамку с рисунком в подарок Акинфееву. — Прим. «Чемпионата») воплотился в седьмое чемпионское золото!» — сказал главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

После речи тренера игроки ЦСКА поздравили Акинфеева с днём рождения традиционным коридором.