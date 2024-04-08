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Личка: «Динамо» спасло Абаскаля от увольнения? Не знал, что его хотели уволить

Личка: «Динамо» спасло Абаскаля от увольнения? Не знал, что его хотели уволить
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Московское дерби завершилось в пользу красно-белых со счётом 2:1. Личка считает, что «Динамо» выглядело в этом матче не хуже «Спартака», просто игра для бело-голубых сложилась неудачно.

«Динамо» спасло Абаскаля от увольнения? Честно говоря, я не слежу за ситуацией вокруг других клубов. Не знал, что Абаскаля хотели уволить. К сожалению, в дерби Гильермо и его команда победили со счетом 2:1, забрали 3 очка. А для моей команды игра сложилась неудачно. Мы были точно не хуже соперника, но не смогли победить», — приводит слова Марцела Лички «РБ Спорт».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. На смену ему рассматриваются как российские, так и зарубежные специалисты. Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» идёт на третьей строчке.

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